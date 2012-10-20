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Sibel Turnagöl'ün eşi gözaltında

Sibel Turnagöl'ün eşi Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, 6 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı

20 Ekim 2012 13:11

Ünlü sanatçı Sibel Turnagöl'ün eşi Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, ABD'den ithal edilen otomobillerin fiyatlarını düşük gösterdiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı gerekçesiyle 6 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı.

Söz konusu meydana gelen olay neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şirkete operasyon düzenlendi.

ABD'nin Uyuşturucu Yönetimi Müdürlüğü (Drug Enforcement Agency - DEA) işbirliği ile yapılan operasyonda yurt dışında bulunan Çiftkurtlar otomotivin sahibi Mehmet Çelik'in yurda dönmesi beklendi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a dönen Çelik evinde gözaltına alındı. Şirketin diğer 6 çalışanı da söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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