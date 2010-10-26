Sibel Kekilli'nin dizisi rekor kırıyor

T24 - Almanya'da şu sıralar Sibel Kekilli'nin de rol aldığı 'Tatort' adlı dizi izlenme rekorları kırıyor. Dizinin ilk bölümünü 8,5 milyon kişinin izlediği ve bunun da son yılların rekoru olduğu belirtildi.







Yönetmen Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmindeki rolüyle yakaladığı başarıyı devam ettiren Sibel Kekili şimdilerde de Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanan 'Tatort' adlı polisiye diziyle gündemde.

Kekilli'nin de oynadığı dizinin ilk bölümünü 8.5 milyon kişi izledi. Bu izlenme oranının son yılların rekoru olduğu belirtiliyor.

Axel Milberg gibi Almanya'nın önde gelen oyuncularıyla birlikte rol aldığı dizide Kekilli, Alman komiser Sarah Brandt'ı canlandırıyor.

Dizide etnik kökeninin ön planda olmamasından mutluluk duyduğunu belirten Kekilli, bunun kendisinin Türk ya da Alman değil oyuncu olarak görüldüğünün işareti olduğunu belirtiyor.

30 yaşındaki Kekilli, son olarak Avusturya doğumlu yönetmen Feo Aladag'ın 'Die Fremde -Yabancı' adlı yapımındaki rolüyle Almanya'nın önemli film ödüllerinden 'Lola'yı kazanmıştı. Film aynı zamanda Almanya'nın oscar adayı.



