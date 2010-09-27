-SİBEL KEKİLLİ'DEN TAZMİNAT DAVASI HAMBURG (A.A) - 27.09.2010 - Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmi ile dünya çapında üne kavuşan sinema sanatçısı Sibel Kekilli, Alman televizyon kanalı hakkında 15 bin avroluk tazminat davası açtı. Der Spigel dergisinin haberinde, RTL televizyonunda yayınlanan "Exklusiv" adlı magazin programında, Kekilli'nin gençliğinde rol aldığı porno içerikli filmden bir sahneye yer verildiği, sanatçının, söz konusu sahnelerin televizyon ve gazetelerde istismar edilmesini önlemek için ve kişisel haklarının zedelendiği gerekçesiyle 15 bin avroluk tazminat davası açtığı kaydedildi. Kekilli'nin avukatı Christian Schertz ve RTL televizyonu, davanın sürmesi nedeniyle herhangi bir açıklama yapamayacaklarını belirttiler.