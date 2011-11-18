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Sibel Kekilli Yedi Krallık'a adım atıyor

Yılın dizisi 'Game of Thrones'a bu hafta, güç ve zenginliğe kavuşmak isteyen Shae rolüyle Sibel Kekilli katılıyor.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Yılın dizisi 'Game of Thrones'a bu hafta, güç ve zenginliğe kavuşmak isteyen Shae rolüyle Sibel Kekilli katılıyor.

Fatih Akın'ın Altın Ayı ödüllü 'Duvara Karşı' filmindeki performansıyla uluslararası üne kavuşan Sibel Kekilli, bu pazar Yedi Krallığa adım atıyor.  



Shae karakteriyle 'Game of Thrones'a dahil olan Kekilli, ikinci sezonda da kadroda yer almaya devam edecek. 

Güç ve zenginliğe kavuşmak isteyen Shae, bu emelini Tyrion Lannister ile gerçekleştirmeye çalışacak. 

'The Sopranos', 'Six Feet Under' ve 'The Pacific' gibi türünün en başarılı örneği olarak referans gösterilen dizilerin yapımcısı HBO’nun televizyona taşıdığı 'Game of Thrones' şimdiden eleştirmenlerce Oscar zengini The Godfather’ın televizyon versiyonu olarak yorumlandı ve yılın en başarılı yapımları arasında öne çıkmayı başardı. 

'Game of Thrones', yaşam şartlarının son derece vahşi olduğu ve karmaşanın hüküm sürdüğü bir dünyada hayatta kalmak için en uç kararlar vermekten sakınmayan hırslı insanların hikayesini anlatıyor. 


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