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Kültür-Sanat

Sibel Kekilli 'Yabancı' ile 'Lux' ödülü için yarışıyor

Oyucu Sibel Kekilli, son filmi 'Yabancı' ile ödülleri toplamaya devam ediyor.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- 'Duvara Karşı'dan sonra büyük bir çıkış yakalayan Sibel Kekilli, her yeni filmiyle çıtayı biraz daha yükseltiyor.

 'Duvara Karşı' ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Lola ve Bambi ödüllerini, 'Eve Dönüş' filmiyle Altın Portakal'ı alan Kekilli, son filmi 'Yabancı' (Die Fremde) ile de ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu filmle 2010 Lola Ödülleri'nde ve Tribeca Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan Kekilli aynı zamanda 2010 Bernhard Wicki Ödülü'ne layık görüldü.

Hız kesmeyen Kekilli 'Yabancı' ile, şimdi de Avrupa Parlementosu (AP) sinema ödülü 'Lux' için yarışıyor. Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Almanya’da yaşayan Türk asıllı yönetmen Züli Aladağ’ın Avusturyalı eşi Feo Aladağ’ın yaptığı 'Yabancı'da kocasının baskısından kaçıp Almanya'da yaşayan ailesine sığınan bir kadının dramatik hikayesi anlatılıyor. Film üç finalist arasına girmeyi başardı.

AP üyelerinin oylarıyla seçilecek 2010 “Lux” ödülünü kazanan film, 24 Kasım’da Strasbourg’da açıklanacak.

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