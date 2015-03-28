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Sibel Kekilli: Türkler beni sevmez

"Çoğu Türk insanı beni sevmiyor. Çünkü ‘Duvara Karşı’ ve ‘Ayrılık’ta canlandırdığım karakterler Türkleri kötü gösteriyordu"

28 Mart 2015 13:39

Aktris Sibel Kekilli, 4. sezonunda veda ettiği “Game of Thrones” dizisinin senaristi George R. R. Martin ile Meksika’da buluştu. İkili, Arte kanalı için çekim yaptı. Ünlü oyuncu programda, “Türk müziğini, yemeklerini ve kültürünü seviyorum. Çoğu Türk insanı ise beni sevmiyor. Çünkü ‘Duvara Karşı’ ve ‘Ayrılık’ta canlandırdığım karakterler Türkleri kötü gösteriyordu” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sibel Kekilli “Kadına şiddete hayır demek için Terres de Femmes gibi organizasyonlarla çalışıyorum. Katıldığım bir konferansta, ‘Şiddet İslam kültüründe vardır’ dediğim için Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu toplantıyı terk etti” diye konuştu.

 

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