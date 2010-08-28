-SİBEL KEKİLLİ ŞİMDİ DE KOMİSER OLDU HAMBURG (A.A) - 28.08.2010 - Alman televizyonu ARD'de yayımlanan "Tatort" dizisinde komiser rolünü oynayacak olan Sibel Kekilli (30), göçmen kökeni nedeniyle değil, oyunculuğu için bu rolü almış olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Kekilli, Hamburger Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, dizide göçmen olmayan, Alman bir komiseri canlandıracağını belirterek, burada Türk ya da Alman olmasının önem taşımadığını, oyunculuğunun önemli görüldüğünü kaydetti. Dizide komiser Borowski rolündeki Axel Milberg ile cinayetleri aydınlatacak olan Kekilli, Focus dergisine yaptığı açıklamada da bir Alman komiseri canlandırması fikrini çok güzel bulduğunu belirterek, ''Bu benim Türk kökenimi inkar ettiğim anlamına gelmiyor, ancak ben bir Almanım. Bu, benim oyuncu olarak görüldüğümü gösteriyor'' ifadesini kullandı. Milberg de Kekilli'nin dizinin hikayesine yeni ve farklı bir renk katacağına inandığını ifade etti. Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yayımlanan Tatort dizisinde Kekilli'nin ilk kez rol alacağı bölüm 24 Ekimde gösterilecek.