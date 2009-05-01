Sibel Kekilli sevgilisi uğruna Finlandiya'ya taşındı

Ödüllü sinema oyuncusu Sibel Kekilli'nin yeni sevgilisi Finli çıktı. Finlandiyalı ünlü oyuncu Antti Luusuaniemi ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Kekilli, sırf bu yüzden Almanya'dan Finlandiya'ya taşındı.Sibel Kekilli, yakında vizyona girecek olan Fin filmi 'Pihalla' için uzun süredir Helsinki'de bulunuyordu. Sevgilisiyle bu şehirde tanışan Kekilli'nin filmin çekimleri sona ermesine rağmen Finlandiya'da kalmaya devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kekilli'nin oynadığı 'Pihlaa' filminin çekimleri bitti ve filmin fragmanları Fin Sinemaları'nda yayınlanmaya başladı. Eşiyle birlikte Almanya'dan Finlandiya'ya taşınan, orada da başkasına aşık olan Laura karakterini canlandıran Kekilli'nin filmin başrol oyuncusu Mika Mikko Leppilampi ile olan yatak sahneleri de film vizyona girdiğinde hayli konuşulacak. Fin Sineması'nın ünlü yöntmeni Tony Laine'nin yönettiği Pihallai mayıs ayı içerisinde vizyona girecek.