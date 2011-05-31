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Yaşam

SİBEL KEKİLLİ JÜRİ ÜYESİ OLDU BERLİN (A.A)

31 Mayıs 2011 18:33

-SİBEL KEKİLLİ JÜRİ ÜYESİ OLDU BERLİN (A.A) - 31.05.2011 - Almanya'da tanınan Türk kökenli sinema oyuncusu Sibel Kekilli bu yıl, ''Alman Sinema Teşvik Ödülü'' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyesi oldu. Münih Sinema Şenliği çerçevesinde verilecek olan ve toplam 60 bin avroluk para ödülü ile Almanya'da dalının en önemlisi olarak görülen ödülün sahiplerini belirleyecek jüride, bu yıl Kekilli ile yapımcı Ewa Karlström ve rejisör Hans Steinbichler'in de yer alacağı belirtildi. Rejisör, yapımcı, senarist ve oyunculara verilen ödüller için Münih Sinema Şenliği kapsamında 25 Haziranda bir ödül töreni düzenlenecek.

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