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Sibel Çarmıklı ile oğlu Can Çarmıklı serbest

Çürük raporu soruşturması gözaltına alınan Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı serbest bırakıldı.

28 Eylül 2009 03:00

İstanbul'da Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Çarmıklı ile H.Ç. serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sorgulanan Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Çarmıklı ile H.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Sibel Çarmıklı, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Öncelikle bu bir soruşturmaydı. Herkesin başına gelebilecek bir soruşturmaydı. İfademizi emniyet aldı. İfademizi verdik. Bütün emeği geçen arkadaşlara ve soruşturmayı yapanlara teşekkür ediyorum. Gerçeğin ne olduğu ortaya çıktı'' dedi.

''Hakkınızdaki iddia için ne söyleyeceksiniz?'' sorusunu Çarmıklı, ''Bir şey olmadığı ortaya çıktı. Tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı'' diye yanıtladı.

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