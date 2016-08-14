T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Sibel Çapraz’ın çığlığını, ailesinin feryadı kimse duymuyor”

Tedavisi tamamlanmadan tutuklanan Sibel Çapraz'ın tutukluluk hali devam ediyor...

14 Ağustos 2016 00:38

Tedavisi tamamlanmadan tutuklanan, tek kolunu kullanamayan ve kendi başına kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen Hakkari İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz’ın ağabeyi Necip Çapraz, kardeşinin tahliye edilmiyor olmasına “Adalet Bakanlığı’nın bu vurdumduymazlığını anlamıyoruz. Sibel’in çığlığı, ailesinin feryadı duyulmuyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın “sağlık koşulları nedeniyle cezaevinde kalması uygun değildir”, bağırsak ameliyatlarını yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof Dr Çetin Kotan’ın “hayatı risk altında” ve en son İzmir Yeşilyurt Devlet Hastenesi’nde kolundan geçirmesi gereken 3 ameliyat için sağlık kontrollerini yapan doktorların tedavisinin ilk ameliyatların yapıldığı İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde sürmesi yönündeki raporuna karşın Sibel Çapraz, 27 Temmuz’daki duruşmada tahliye edilmedi ve tedavisi için adım atılmadı. Doktorların tedavisine İstanbul’da devam edilmesi yönündeki raporu cezaevi idaresi tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderildi ancak bu talebi reddeden bakanlık Çapraz’ın cezaevinde 3 ay tedavi görmesini önerdi.

 

Doktorlar bu aşamada fizik tedaviyi uygun bulmuyor

 

Çapraz’ın ağabeyi gazeteci Necip Çapraz, “Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde özellikle fizik tedavi uygulanmasından sonra 10’dan fazla ameliyat geçirdiği kolunda ağrıların olduğunu belirtiyor. Geçen hafta içinde gittiği İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ndeki iki fizik tedavi doktorunun da bu aşamada fizik tedavi yapılmasının uygun olmadığı yönünde karar verdiğini belirtiyor. Bugüne kadar fizik tedavi için programlanan 30 seanstan 10 seansın uygulandığını artık kolunda ağrıların başladığını bu nedenle koluna yapılan ameliyatı riske etmek istemediğini söylüyor” dedi. 

 

"Ameliyatlı koluna kelepçe taktılar"

 

Ağabey Çapraz, “Sibel doktorlarla görüşmesinde jandarmanın problem gösterdiğini, ameliyatlı koluna zorla kelepçe taktıklarını, bu nedenle dayanılmaz ağrılar çektiğini söylüyor. Sibel, Adalet Bakanlığı’na yeniden dilekçe ile başvurduğunu ayrıca durumuyla ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) ve HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a mektup yazdı” dedi.

 

"Feryadımız duyulmuyor"

 

Yaşananlara isyan eden ağabey Çapraz, şunları söyledi: “Ameliyatı yapan doktorların bilgisi dışında yapılan fizik tedavinin işe yaramadığını, yapılan emeğin heba edildiğini düşünüyoruz. Bu gidişle kardeşimin kolunun enfeksiyon kapmasından veya kolunun kesilmesinden korkuyoruz. Bunun vebali çoktur yapılan doğru değildir. Bunun doğru olmadığını İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nden el cerrahi ve fizik tedavi uzmanı da söylüyor. Adalet Bakanlığı’nın bu vurdumduymazlığını anlamıyoruz. Sibel’in çığlığı, ailesinin feryadı duyulmuyor.”

ETİKETLER

sibel çaprazabisikimdir

İlgili Haberler

Yaralı hâlde cezaevinde olan ve 15 ameliyat geçiren Sibel Çapraz'ın ailesinden duyarlılık çağrısı

TİHV, Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Çapraz için 'cezaevinde kalması uygun değildir' raporu vermişti

Hasta tutuklu Sibel Çapraz için imza kampanyası

TİHV, Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Çapraz için 'cezaevinde kalması uygun değildir' raporu vermişti

Vahap Coşkun: Hurşit Külter nerede, Sibel Çapraz neden tutuklu?

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'dem 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor

Hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın doktoru: Ameliyat olmazsa ölebilir

Tekerlekli sandalye mahkûm Çapraz, 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tahliye edilmemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24