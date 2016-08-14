“Sibel Çapraz’ın çığlığını, ailesinin feryadı kimse duymuyor”

Tedavisi tamamlanmadan tutuklanan, tek kolunu kullanamayan ve kendi başına kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen Hakkari İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz’ın ağabeyi Necip Çapraz, kardeşinin tahliye edilmiyor olmasına “Adalet Bakanlığı’nın bu vurdumduymazlığını anlamıyoruz. Sibel’in çığlığı, ailesinin feryadı duyulmuyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın “sağlık koşulları nedeniyle cezaevinde kalması uygun değildir”, bağırsak ameliyatlarını yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof Dr Çetin Kotan’ın “hayatı risk altında” ve en son İzmir Yeşilyurt Devlet Hastenesi’nde kolundan geçirmesi gereken 3 ameliyat için sağlık kontrollerini yapan doktorların tedavisinin ilk ameliyatların yapıldığı İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde sürmesi yönündeki raporuna karşın Sibel Çapraz, 27 Temmuz’daki duruşmada tahliye edilmedi ve tedavisi için adım atılmadı. Doktorların tedavisine İstanbul’da devam edilmesi yönündeki raporu cezaevi idaresi tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderildi ancak bu talebi reddeden bakanlık Çapraz’ın cezaevinde 3 ay tedavi görmesini önerdi.

Doktorlar bu aşamada fizik tedaviyi uygun bulmuyor

Çapraz’ın ağabeyi gazeteci Necip Çapraz, “Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde özellikle fizik tedavi uygulanmasından sonra 10’dan fazla ameliyat geçirdiği kolunda ağrıların olduğunu belirtiyor. Geçen hafta içinde gittiği İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ndeki iki fizik tedavi doktorunun da bu aşamada fizik tedavi yapılmasının uygun olmadığı yönünde karar verdiğini belirtiyor. Bugüne kadar fizik tedavi için programlanan 30 seanstan 10 seansın uygulandığını artık kolunda ağrıların başladığını bu nedenle koluna yapılan ameliyatı riske etmek istemediğini söylüyor” dedi.

"Ameliyatlı koluna kelepçe taktılar"

Ağabey Çapraz, “Sibel doktorlarla görüşmesinde jandarmanın problem gösterdiğini, ameliyatlı koluna zorla kelepçe taktıklarını, bu nedenle dayanılmaz ağrılar çektiğini söylüyor. Sibel, Adalet Bakanlığı’na yeniden dilekçe ile başvurduğunu ayrıca durumuyla ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) ve HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a mektup yazdı” dedi.

"Feryadımız duyulmuyor"

Yaşananlara isyan eden ağabey Çapraz, şunları söyledi: “Ameliyatı yapan doktorların bilgisi dışında yapılan fizik tedavinin işe yaramadığını, yapılan emeğin heba edildiğini düşünüyoruz. Bu gidişle kardeşimin kolunun enfeksiyon kapmasından veya kolunun kesilmesinden korkuyoruz. Bunun vebali çoktur yapılan doğru değildir. Bunun doğru olmadığını İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nden el cerrahi ve fizik tedavi uzmanı da söylüyor. Adalet Bakanlığı’nın bu vurdumduymazlığını anlamıyoruz. Sibel’in çığlığı, ailesinin feryadı duyulmuyor.”