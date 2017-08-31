Sibel Can ve Emre Kınay 15 yıl sonra yine Kanal-D'de

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, (DHA) - MARDİN\'in ilçeleri ve Batman\'ın tarihi Hasankeyf İlçesi\'nde 15 yıl önce çekilen ve yayınlandığı Kanal D\'de reyting rekorları kıran \'Berivan\' dizisinin başrol oyuncuları Sibel Can ve Emre Kınay, 15 yıl sonra \'Sevda\'nın Bahçeleri\' adlı dizide yine biraraya geldi. \'Sevda\'nın Bahçeleri\' dizisinin de, Eylül ayı içerisinde yine Kanal D\'de izleyici ile buluşacağı belirtildi.

Sibel Can ve Emre Kınay\'ın, 2002 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Mardin merkez, Midyat ve Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çekilen \'Berivan\' adlı dizi, konusunun yanı sıra bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile de izleyicileri ekrana bağlamıştı.

Kanal D tarafından, \'Sırlarla dolu hüzünlü bir hayatta anlatılacak çok şey var. Bu hikayeye bir sırdaş olacak büyük keyifle izleyeceksiniz\' yazısı ile fragmanı yayınlanan \'Sevda\'nın Bahçeleri\' dizisinin de, \'Berivan\' dizisi gibi seyirciyi ekrana bağlayacağı kaydedildi.

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