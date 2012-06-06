'Sibel Can konseri savurganlık'

Finike Festivali'nin bütçesinin 3'te 1'inin Sibel Can konseri için ayrılması, belediye meclisini karıştırdı.

Antalya'nın Finike İlçesi’nde bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek ’Finike Festivali’nin 326 bin liralık bütçesinden 160 bin liranın konser verecek Sibel Can için ayrılması, MHP’li belediye meclis üyeleri tarafından ’savurganlık’ olarak nitelendirildi.

Finike Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis toplantısında, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 24’üncü Finike Festivali’nde konser verecek sanatçı Sibel Can'ın alacağı ücret, krize neden oldu. Finike Belediye Başkanı AKP’li Nail Dülgeroğlu başkanlığında toplanan mecliste, gündeme ilişkin 6 madde görüşüldü. Toplantıda soru önergesi veren MHP’li 3 meclis üyesi, festival için ayrılan bütçeyi eleştirdi. Festival için ayrılan bütçenin 326 bin lira olduğuna dikkat çekilen soru önergesinde, "Daha uygun fiyata sanatçı seçimi mümkünken en pahalı sanatçı seçilerek 160 bin liranın bir sanatçıya ayrılması savurganlık değil midir" denildi. MHP ’li Meclis Üyesi Ertürk Yazar, festivalin son günü 1 Temmuz’da sahneye çıkacak Sibel Can için ayrılan bütçeyi ’savurganlık’ olarak nitelendirdi.

'Savurganlık olarak görmüyorum'

MHP ’li üyelerin önergesi üzerine açıklama yapan Başkan Nail Dülgeroğlu, festivalin bölgede yaşayan 50 bin kişinin beğenisini kazandığını ve pek çok bölgeden gelen insanın festivali büyük beğeniyle izlediğini kaydetti. Festivalde, halkın beğeniyle izlediği sanatçılara ödenecek paranın ’savurganlık’ olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Dülgeroğlu, şunları kaydetti:

"Festivali 24 yıldır yapıyoruz ve kaliteyi düşürmeyelim diye özen gösteriyoruz. Ücretsiz verilen halk konserlerinde vatandaşların isteklerini de dikkate alarak hareket ediyoruz. Ayrıca festival gelirleri, giderlerle denk düşüyor. Festival gelirlerini, konser için getirdiğimiz sanatçılar da şekillendiriyor. Esnaf önce programı öğreniyor ve halkın talep edip, etmeyeceğini dikkate alarak stant kiralıyor. Dolayısıyla festivalden elde ettiğimiz gelirlerle vatandaşların birkaç gün hoş vakit geçirmesini sağlamış oluyoruz."