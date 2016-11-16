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Sibel Can 6 yaş gençleşti

Sibel Can, nüfusta 1964 doğumlu gözüküyordu

16 Kasım 2016 11:59

Sibel Can, mahkeme kararıyla yaşını 6 yaş küçülttü.

Sibel Can, babası Engin Cangüre’nin yaşını 6 yaş büyük gösterdiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Nüfusta 1964 doğumlu gözüken sanatçı aslında 1970 doğum tarihli olduğunu belirterek yaşının küçültülmesini istemişti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 1 yıldır devam eden davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya katılmayan Can’ı avukatı temsil etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Sibel Can'ın doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verdi.

 

Annesiyle yaş farkı

 

Şubat ayından bu yana devam eden davaya bakan hakimin tepkisi ise son derece ilginçti.. Dönemin mahkemesi Sibel Can'ın yaşını 6 yıl ileriye alırken annesiyle arasındaki yaş farkını göz ardı etmişti ve bunu fark eden hâkim, "Sibel Can'ın annesiyle arasında 5 yaş fark var. Bu nasıl gözardı edilmiş" diye isyan etmişti.

 

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Sibel Can6 yaş küçülttümahkeme kararı

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