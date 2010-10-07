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Politika

SHP VE EDP'DEN 1000 KİŞİ CHP'YE KATILDI  İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 18:21

-SHP VE EDP'DEN 1000 KİŞİ CHP'YE KATILDI  İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile Eşitlik Demokrasi Partisinden (EDP) ayrılan 1000 kişi törenle CHP'ye katıldı. CHP'ye katılan 1000 kişiye rozetleri, İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek tarafından takıldı. Katılım töreninde konuşan Berhan Şimşek, ülkenin geleceği için kaygı duyanların arasında geçmişte büyük bölünmeler yaşandığını ifade ederek, bölünerek çoğalmaya değil, birleşerek büyümeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Geçmişte CHP çatısı altında bulunan, ancak daha sonra ayrılarak SHP ve EDP'de görev üstlenenlerin 23 Mayıstan sonra CHP'nin Türkiye'ye yürüyüşüne katkı vermek için yuvalarına dönmeye karar verdiklerini anlatan Şimşek, bu karardan büyük gurur duyduklarını kaydetti. Şimşek, CHP'nin bu ülkenin kurucu, demokrasiyi geliştiren ve devrimlerini hayata geçiren unsuru olduğunu vurgulayarak, 'Onun için bu ülkede herkesi, merkezden, sağdan, soldan, ana ocağına, baba ocağına, aslına rücu edecek anlayışa kucak açıyoruz'' diye konuştu.  Törende daha sonra Şimşek, CHP'ye katılan 1000 kişiyi temsilen Kamer Demir, Tülay Ateş, Ali Sönmez, Mehmet Akdağ, Doğan Çakmak ve Ayfer Gülsoy'a, CHP rozetini taktı. 

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