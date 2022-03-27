Üç Kuruş için final iddiası

Show TV'nin ekran macerasına büyük bir iddiayla başlayan Üç Kuruş dizisi için sezon sonu final kararı aldığı iddia edildi.

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Çukur’a alternatif olarak gösterilen, ekran macerasına büyük bir iddiayla başlayan Üç Kuruş dizisinden kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolleri paylaştığı Üç Kuruş dizisi Roman mahallesinde geçen bir hikayeydi. Sezona iyi bir başlangıç yapan dizi, ilerleyen bölümlerde irtifa kaybetti.

Reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyen dizinin sezon sonuna kadar süreceği konuşuluyor.

Televizyon Gazetesi’nin haberine göre, Üç Kuruş’un sayılı bölümü kaldı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi sezon sonunda final yapacak. Üç Kuruş dizisinin 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 28. Bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. Öte yandan dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.