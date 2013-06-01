Show TV 402 milyon dolara Ciner'e mi satılıyor?

Çukurova Grubu, Show TV hisselerini Ciner Grubu’na 402 milyon dolara satmak için ön protokol imzaladı.

Çukurova Grubu’nun, Show Tv hisselerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gözetiminde, Ciner Grubu’na 402 milyon dolara satışı konusunda ön protokol imzaladığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca Show Tv Genel Müdürlüğüne Habertürk televizyonu Genel Müdürü Semih Kaya’nın getirildiği belirtilirken, Show Tv eski Genel Müdürü Serdar Çaloğlu’nun ise Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atandığı açıklandı.

Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk Gazetesi, Habertürk TV, C Yapım Filimcilik, Bloomberg HT gibi kuruluşlar bulunuyor.

Interbank’tan doğan 455 milyon dolarlık alacağına karşılık Çukurova Grubu’nun Show TV ve BMC şirketlerine 17 Mayıs’ta el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 24 Mayıs tarihinde de gurubun 10 medya şirketine daha el koydu.

TMSF’nin el koyduğu şirketler arasında dijital yayın platformu Digiturk, Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi, SkyTürk360 Televizyonu ve Alem FM Radyosu da bulunuyordu.