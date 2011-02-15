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Ekonomi

SHOW RADYO'YA 7,7 MİLYON DOLAR TEKLİF İSTANBUL (A.A) 

15 Şubat 2011 14:57

-SHOW RADYO'YA 7,7 MİLYON DOLAR TEKLİF İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için Arto Radyo Yayıncılık, 7 milyon 700 bin dolar teklifte bulundu. TMSF tarafından yapılan açıklamada, 11 milyon ABD Doları muhammen bedelli Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün bugün TMSF konferans salonunda satışa çıkarıldığı belirtildi. Tek katılımcı firma Arto Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin kapalı zarf teklifinin 7 milyon 10 bin dolar olduğu dile getirilen açıklamada, firmanın bu teklifini, açık artırma aşamasında 7 milyon 700 bin dolara yükselttiği ve ihalenin bu bedelle son bulduğu kaydedildi. Teklifin Fon Kurulu onayına sunulacağı, Kurulun ihaleye pazarlık ile devam etme kararı alması halinde pazarlığın 18 Şubat 2011 Cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi.

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