-SHORT TRACK ŞAMPİYONASI SONA ERDİ ERZURUM (A.A) - 01.08.2010 - Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Short Track (Hız Pateni) Palandöken Şampiyonası sona erdi. Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye, Bulgaristan ve Kazakistan'dan toplam 49 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, dereceye girmek için çaba sarf ettiler. Şampiyonada Türkiye'den Menderes Eren rakiplerini geride bırakarak, Gençler B kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: Büyük Erkekler: 1.Nurik Zhumagaziyev (Kazakistan) 2.Aidar Bekzhanov (Kazakistan) 3.Artur Sultangaliyev (Kazakistan) Büyük Bayanlar: 1.Inna Simonova (Kazakistan) 2.Darya Volokinina (Kazakistan) 3.Xeniya Motova (Kazakistan) Genç A Erkekler: 1.Danabek Khairov (Kazakistan) 2.Fedor Andreyev (Kazakistan) 3.Tsvetan Tsvetkov (Bulgaristan) Genç A Bayanlar: 1.Katrin Manoilova (Bulgaristan) 2.Zornica Pencheva (Bulgaristan) 3.Guinur Ganieva (Kazakistan) Genç B Erkekler: 1.Menderes Eren (Türkiye) 2.Dimitar Georgiev (Bulgaristan) 3.Osman Bayraktaroğlu (Türkiye) Genç B Bayanlar: 1.Marina Lukanova (Bulgaristan) 2.Albena Stoimenova (Bulgaristan) 3.Siana Kostova (Bulgaristan)