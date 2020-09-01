Shinzo Abe'nin istifasından sonra Japonya'nın yeni başbakanı Eylül ortasında belli olacak

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Japonya, sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Başbakan Shinzo Abe'nin ardından yeni başbakanı Eylül ayında belirleyecek.

Başbakan Shinzo Abe, geçen hafta sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı ve istifa etti. Abe'nin istifasının ardından boşalan koltuk için iktidar partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) 14 Eylül'de liderlik seçimine gidecek. Liderlik seçiminden 3 gün sonra 17 Eylül'de yeni LDP liderinin Meclis'te çoğunluğu alıp alamayacağı belirlenecek.

Yerel basına göre, şu anki hükûmetin Kabine Sekreteri Yoshidide Suga, LDP liderliği için aday olacak. Aday olacağı konuşulanlar arasında eski Japonya Savunma Bakanı Shigeru Ishiba, eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida gibi isimler de var.

Lise yıllarından bu yana kronik ülseratif kolit rahatsızlığı olan Abe, istifanın ardından kendisinden sonra seçilecek başbakan hakkında yorum yapmadı.

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