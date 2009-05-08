Shin: Alışmaya başladım



Bursaspor’un Güney Koreli oyuncusu Shin Young Rok, takıma yavaş yavaş alışmaya başladığını ve gollerine devam edeceğini söyledi.



Bursasporlu futbolcular, imza gününde taraftarlarıyla biraraya geldi.



Bir alışveriş merkezinde bulunan Bursastore'da düzenlenen imza gününe, yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Bursaspor'un son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Güney Koreli genç forveti Shin Young Rok, gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye'ye ve Bursa'ya alışmaya başladığını belirtti.



Takıma ilk geldiğinde sıkıntılı bir dönem yaşadığını dile getiren Shin, ''Yavaş yavaş alışmaya başladım ve takımda yer buldukça, alışma dönemim çabuklaştı, bu da oyunuma olumlu yönde yansıdı. Gollerime devam edeceğim. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın'' diye konuştu.



Genç defans oyuncusu Serdar Aziz ise Antalyaspor maçında ortaya koyduğu iyi futbolun anımsatılması üzerine, ''Görev verildiğinde bunu en iyi şekilde yerine getirdim, getirmeye de devam edeceğim'' dedi.



UEFA Kupası'na katılma şansları bulunduğunu belirten Serdar, hedefleri doğrultusunda yarın oynanacak maçta Konyaspor'u da yenmek istediklerini dile getirdi.





