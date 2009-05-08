T24 LogoT24 Logo
Spor

Shin: Alışmaya başladım

08 Mayıs 2009 18:40


Bursaspor’un Güney Koreli oyuncusu Shin Young Rok, takıma yavaş yavaş alışmaya başladığını ve gollerine devam edeceğini söyledi. 

Bursasporlu futbolcular, imza gününde taraftarlarıyla biraraya geldi.

Bir alışveriş merkezinde bulunan Bursastore'da düzenlenen imza gününe, yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Bursaspor'un son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Güney Koreli genç forveti Shin Young Rok, gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye'ye ve Bursa'ya alışmaya başladığını belirtti.

Takıma ilk geldiğinde sıkıntılı bir dönem yaşadığını dile getiren Shin, ''Yavaş yavaş alışmaya başladım ve takımda yer buldukça, alışma dönemim çabuklaştı, bu da oyunuma olumlu yönde yansıdı. Gollerime devam edeceğim. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın'' diye konuştu.

Genç defans oyuncusu Serdar Aziz ise Antalyaspor maçında ortaya koyduğu iyi futbolun anımsatılması üzerine, ''Görev verildiğinde bunu en iyi şekilde yerine getirdim, getirmeye de devam edeceğim'' dedi.

UEFA Kupası'na katılma şansları bulunduğunu belirten Serdar, hedefleri doğrultusunda yarın oynanacak maçta Konyaspor'u da yenmek istediklerini dile getirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24