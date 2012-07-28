Futbolu bırakan Shevchenko siyasete giriyor

Ukrayna'nın yıldız futbolcusu Andriy Shevchenko futbol kariyerini noktaladı. Shevchenko'nun gelecek planları arasında politika yer alıyor.

2004 yılının 'Altın Top' ödülü sahibi golcü futbolcu katıldığı bir basın toplantısında futbola bu sezon itibariyle veda ettiğini ve kariyerine artık politikada devam edeceğini söyledi.

Sporx.com'un haberine göre; Dinamo Kiev'de forma giyen 35 yaşındaki Shevchenko EURO2012'den sonra milli takımı bırakacağını açıklamıştı. Kulüp kariyerine devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu. Bir süredir yakın çevresiyle fikir alışverişinde olan Shevchenko sonunda kararını verdi ve meşin yuvarlağa veda etti. Ukraynalı yıldızın futbola veda kararı Dinamo Kiev'in resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Kariyerine yine son olarak forma giydiği Dinamo Kiev'de başlayan yıldız futbolcu, 1999 yılında 25 milyon dolara Seria A takımlarından AC Milan'a transfer olmuş ve burada gösterdiği performans ile dünya futbolunda kendisine yer edinmeyi başarmıştı.

Milano'da geçirdiği 7 yılın ardından yaklaşık 45 milyon euro gibi bir rakama Rus milyarder Abramovich'in Chelsea'ye getirdiği Shevchenko, Premier League'de beklenen performansı gösteremedi. Buradan 1 yıllığına tekrar Milan'a kiralanan Ukraynalı oyuncu son olarak futbol hayatına Dinamo Kiev formasıyla devam etti.

EURO 2012'de yaşına rağmen etkileyici bir görüntü çizen başarılı isim Ukrayna Milli Takımı formasıyla çıktığı 111 maçta 48 gol kaydetti.