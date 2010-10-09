-SHEVCHENKO, EURO 2012'DEN SONRA BIRAKIYOR KİEV (A.A) - 09.10.2010 - Milan ve Chelsea'nin eski golcüsü Ukraynalı Andriy Shevchenko, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra futbolu bırakacağını söyledi. Dinamo Kiev takımında forma giyen Shevchenko, Ukrayna'nın Sport-Express gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Polonya ile birlikte ortak evsahipliği yapacağı Euro 2012'nin ardından futbolu bırakacağını, kararının kesin olduğunu ve yeniden gözden geçirmeyeceğini belirtti. 34 yaşındaki Shevchenko, dün Ukrayna'nın Kanada ile yaptığı hazırlık maçında forma giyerek, Ukrayna Milli Takımı'nda 100 maça çıkan ilk futbolcu olmuştu.