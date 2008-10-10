Sheva: Milan benim evim



Andriy Shechenko Premier Lig’de geçirdiği iki kötü sezondan sonra kendisine tekrar Milan’a dönme şansı veren insanlara ne kadar teşekkür etse az olduğunu ifade etti.



Başarılı futbolcu iki sene önce 30 milyon pound karşılığına Milan’dan Chelsea’ye geçmişti. İngiltere’de tutunamayan Ukraynalı yıldıza Milan tekrar kapılarını açtı. Milan yetkililerine minnetkar olduğunu ifade eden Shevchenko “Milan benim evim. Burada şampiyonluklar yaşayan bir oyuncu oldum. Burada geçirdiğim ilk yedi sezon benim için harikaydı. Yaşım da göz önüne alınınca tekrar o günlere dönme zor gözüküyordu. Ama asla pes etmem. Yapmam gereken şeyleri çok iyi biliyorum.” dedi.



Milan’a döndükten sonra ilk golünü FC Zurich karşılaşmasında kaydeden Sheva “İki yıl sonra Milan için ilk golümü kaydetmek mükemmel bir duyguydu. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Takım arkadaşlarımın benğm gol atmam için ne kadar çaba gösterdiklerini görüyorum ama golün en güzel yanı taraftarın bana gösterdiği sevgiydi.” dedi.



Sezon başında teknikdirektör Carlo Ancelotti’nin Shvchenko’yu kadrosunda görmek istemediği yönünde haberler çıkmıştı. Bu söylentilerle ilgili Sheva “Carlo ile aramızda futbolcu-hoca ilişkisinden fazlası var. Benim için çok önemli ve özel bir teknik direktör. Bana ve takıma güven aşıladı.” dedi.

