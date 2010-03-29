Shell'den Yeni Zelanda satışı

T24 - İngiliz-Hollanda ortaklığı olan petrol devi Shell, Yeni Zelanda'daki asırlık dağıtım ağı ile rafineri faaliyetlerinin bir kısmını yatırım şirketi Infratil'e sattı.



Avrupa'nın en büyük petrol şirketi Shell, 229 adet petrol istasyonu ile ülkenin tek petrol rafinerisini yatırım şirketi Infratil LTD'ye sattığını açıkladı.



Infratil'den yapılan açıklamaya göre ise şirket Shell'in faaliyetlerini 491.3 milyon dolar karşılığında satın aldı.



Satın alma, geniş bir perakende ağı ve ticari müşteri tabanına ek olarak, ülke çapında dağıtım, depolama, denizcilik ve havacılık varlıklarını içeriyor.



Anlaşmanın Perşembe günü kesinleşmesi bekleniyor.

