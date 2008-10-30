SHÇEK'ten Üzmez'i kurtaran rapora itiraz

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), yazar Hüseyin Üzmez (76) tarafından "cinsel istismara" uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu için İstanbul Adli Tıp Kurumundan verilen "beden ve ruh sağlığının bozulmadığı" yönündeki rapora yarın itiraz edecek.

Edinilen bilgiye göre, "çocuğun yüksek menfaatinin temin edilmesi" amacıyla Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuna itiraz dilekçesi verilecek.

