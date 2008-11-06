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SHÇEK'te 'geç itiraz' soruşturması

Vakit yazarı Üzmez’in tahliyesinde kurumun Adli Tıp raporuna geç itirazının da etkisi olduğunu kabul eden SHÇEK, sorumlular hakkında soruşturma başlattı

06 Kasım 2008 02:00

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliyesinde kurumun Adli Tıp Kurumu raporuna geç itirazının da etkisi olduğunu kabul etti. SHÇEK, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, bugünkü toplantısında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış’ı dinledi. Basına kapalı yapılan toplantıya ilişkin bilgi veren alt komisyon başkanı Halide İncekara, İsmail Barış’ın Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliye edilmesinin ardından kuruma yönelik eleştirilere yanıt verdiğini söyledi.

İncekaranın verdiği bilgiye göre, SHÇEK Genel Müdürü Barış, açılan kamu davasının ardından kurum olarak bir muhakemet avukatı istediklerini ancak yazışmalarda hata yapıldığını belirtti. Söz konusu hatayı dosya numarasının yanlışlığı olarak açıklayan Barış, ihmali bulunanların ortaya çıkarılması için ayrı bir soruşturma başlattıkları bilgisini verdi. Barış, kurumunun yapacağı soruşturmanın sonuçlarını da Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na vereceklerini söyledi.

Tahliye kesinleşti

'Ahlaksız Vakit ile mücadeleye devam'

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