Shaunae Miller'dan altın madalyaya uçuş!

2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, kadınlar 400 metrede Bahamalı Shaunae Miller altın madalya kazandı.

Eurosport'un haberine göre, Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kadınlar 400 metre finalinde Bahamalı Miller, 49.44'lük derecesiyle birinci olarak olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı. Miller'ın rakiplerini geçmek amacıyla bitiş çizgisine doğru atlaması da dikkati çekti.

ABD'li Allyson Felix'in 49.51'lik süresiyle gümüş madalya aldığı kategoride, Jamaikalı Shericka Jackson ise 49.85'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.