Sharapova'nın sakatlığı sürüyor



Omzundaki sakatlığı nedeeniyle Avustralya Açık'a katılamayan bayanlar klasmanının eski 1 numarası Maria Sharapova, önümüzdeki hafta Paris'te düzenlenecek turnuvadan da çekildiğini açıkladı.



Omzundaki sakatlık nedeniyle Avustralya Açık Tenis Şampiyonası'ndan çekilen Rus tenisçi Maria Sharapova'nın, aynı nedenden ötürü Paris Açık'a da katılamayacağı açıklandı.



Fransa Açık'ın organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dünya klasmanında ilk sırada yer alan Sharapova, omzundaki sakatlığın geçmemesi üzerine, gelecek hafta yapılacak Paris Açık'a ve ardından düzenlenecek Dubai turnuvasına katılamayacak.



Geçen yıl Belçikalı tenisçi Justine Henin'in kortları bırakması üzerine, dünya klasmanında bayanlarda otomatikman ilk sıraya yükselen Sharapova'nın omzundaki sakatlık, kendisine üst üste başarısızlıklar yaşatmıştı. Klasmanda 9. sıraya kadar inen Rus tenisçi, sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan ve ay başında sona eren Avustralya Açık'a da katılamadığı için son sıralamada 15. sırada yer almıştı.

