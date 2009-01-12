Sharapova'dan kötü haber



Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi.



Rus tenisçi Maria Sharapova, sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini bildirdi.



Geçen yılki Avustralya Açık'ın şampiyonu Sharapova, omzundaki sakatlığın tam anlamıyla düzelmediğini belirtirken, ''Bu yılki turnuvada, şampiyonluğumu devam ettiremeyecek olmaktan ötürü çok üzgünüm. Omzum giderek iyileşiyor, birkaç hafta önce antrenmanlara başladım, ancak kendimi hala yeterli görmüyorum'' dedi.



Belçikalı tenisçi Justine Henin'in, geçen yıl Mayıs ayında kortları bırakmasının ardından, dünya klasmanında 2. sırada bulunan Sharapova, otomatikman liderliğe yükselmişti.



Haziran ayında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) 4. turunda elenen Rus tenisçi, yeniden 2. sıraya düşmüş, turnuvanın şampiyonu Sırp Ana Ivanovic ise liderlik koltuğuna oturmuştu.



Omzundaki sakatlığın da etkisiyle, dünya klasmanında giderek gerileyen Sharapova, halen listenin 9. sırasında bulunuyor.



Melbourne Park'ta düzenlenecek olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 1 Şubat'ta sona erecek.

