Sharapova paranın da kraliçesi





T24 - Ekonomi dergisi Forbes’un “En Çok Kazanan Kadın Sporcular” listesinin zirvesine yıllık 25 milyon dolarlık geliriyle Sharapova oturdu.





25 yaşındaki Rus tenis yıldızı Sharapova, geçmiş yıllarda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle uzak kaldığı kortlara fırtına gibi dönmekle kalmayıp başarısını nakte çevirdi. Genç tenisçi, 2009 yılında 126’ncı sırada yer aldığı listeye yıllık 25 milyon dolarlık geliriyle zirvede döndü.





5.2 milyon hayran





Spordaki başarısı kadar güzelliği ve popülaritesiyle de gözlerin üzerine çevrildiği Sharapova, Nike, Head, Evian, Clear, Sony Ericsson, Tiffany ve Tag Heuer gibi markaların reklamlarında yer aldı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 5.2 milyon hayranı bulunan Sharapova, son olarak Nike ile 8 yıllık anlaşmasını uzattı.





Rakibini ikiye katladı







Listenin ikinci sırasında yine başka bir tenis yıldızı, Caroline Wozniacki yer aldı. Yıllık 12.5 milyon dolarlık geliriyle Sharapova’nın ancak yarısı kadar kazanabilen 21 yaşındaki tenisçi, geçen yıl bulunduğu zirveyi Sharapova’ya bıraktı. Wozniacki, Yonex, Compeed ve Oriflame firmalarıyla reklam sözleşmesi imzaladı. En büyük kazanç kapısı ise Adidas oldu. Ünlü kadın ralli pilotu Danica Patrick, 12 milyon dolarlık kazancıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Patrick, Nascar’da en çok hız yapan kadın yarışçı unvanını da elinde bulunduruyor.







Erkeklerin gerisindeler





Kişisel kazancın yanında vergi, lisans geliri ve reklamlardan elde edilen kazanç gibi veriler de dikkate alınarak hazırlanan listede 10 kadın sporcu toplam 113 milyon dolar yıllık kazanç elde ederken, erkek sporcuların 449 milyon dolarlık geliriyle kıyaslandığında kadınların oldukça geride kaldıkları gözlendi.