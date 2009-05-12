Sharapova kortlara dönüyor



Tenis dünyasının eski 1 numaralarından Maria Sharapova, gelecek hafta kortlara geri dönecek. Yaklaşık 10 aydır turnuvalarda tekler maçı oynamayan Rus tenisçi, hasretine Varşova'da son verecek.





Maria Sharapova, geçen ağustos ayında Monreal'de sakatlanıp omzundan ameliyat olduktan sonra hiçbir turnuvada tekler maçı yapmadı. Rus tenisçi, 18 Mayıs'ta başlayacak Varşova Açık Tenis Turnuvası'na kortlara geri dönmeye hazırlanıyor.



Sharapova, kişisel web sitesinden yaptığı açıklamada, son aylarda zorlansa da çok daha güçlü bir insan haline geldiğini belirtti. Rus tenisçi, turnuva düzenine yeniden alışmasının biraz zaman alacağını, ancak yeniden mücadele edebileceği için heyecanlı olduğunu duyurdu.



Sharapova, mart ayında Indian Wells Turnuvası'nda çiftler ana tablosuna dahil olmuş; ancak daha sonra Madrid Açık'tan çekilmek zorunda kalmıştı. Bir dönem dünya klasmanının zirvesine kadar tırmanan 22 yaşındaki sporcu, sakat olduğu dönemde 65. basamağa kadar geriledi.



