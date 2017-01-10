T24 LogoT24 Logo
Spor

Sharapova kortlara dönüyor

Rus tenisçi Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından Stuttgart'ta ilk resmi maçına çıkacak

10 Ocak 2017 17:41

Almanya'nın Stuttgart kentinde Nisan ayında düzenlenecek tenis turnuvasına katılacak 29 yaşındaki Sharapova, geçen seneki Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer alacak.

Stuttgart'taki turnuvayı 2012-14 yıllarında üst üste 3 kez kazanan Rus tenisçi, "İlk dönüş maçımı favori turnuvalarımdan birinde oynayacağımdan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Sharapova'nın geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanmıştı.

Dünya tek kadınlarda 2005'te birinci sıraya kadar yükselen Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 yıl men cezası verilmişti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ise söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak 2016'dan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen sporcunun itirazı sonrası cezayı 15 aya düşürmüştü.

ETİKETLER

SharapovatenisRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24