Sharapova kortlara dönüyor

Omuzundaki sakatlık nedeniyle tenisten uzak kalan Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü kortlardaki yerini alacak



Dünya klasmanında geçen yıl ilk sırada yer alan, ancak omzundaki sakatlığın yaşattığı başarısızlıklar ve bu yılki Avustralya Açık'a katılamaması nedeniyle klasmanda 16. sıraya kadar düşen Rus tenisçi Maria Sharapova, Çarşamba günü kortlara geri dönüyor.



Sharapova, kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada, bu hafta ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Indian Wells kentinde düzenlenecek olan BNP Paribas Açık Tenis Turnuvası'na katılacağını bildirdi.



Müsabakalara yeniden katılacak olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Rus raket, açıklamasında, "İyileşme sürecim zaman aldı, ancak iyi bir aşama kaydettim. BNP Paribas Açık'ta oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu, kesinlikle favori turnuvalarımdan biri" ifadelerini kullandı. Sağ omzundaki sakatlık nedeniyle geçen yılki ABD ile bu yılki Avustralya Açık'tan çekilmek zorunda kalan Sharapova, geçen ay da Paris Açık ile Dubai Tenis Şampiyonası'na katılamayacağını açıklamıştı.



Tek bayanlarda birer Avustralya, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan Sharapova, Indian Wells'de tek bayanların yanı sıra çiftlerde de vatandaşı Elena Vesnina ile mücadele verecek.

