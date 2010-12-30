Shaquille O'Neal şakası

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics'in pivotu Shaquille O'Neal, Orlando Magic maçından sonra hakemi eleştirdiği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.NBA yönetimi, Celtics'in 3 gün önce deplasmanda Orlando Magic'e 86-78 yenildiği maçta 13 dakikada 6 faul yaparak oyun dışı kalan O'Neal'e, maçtan sonraki açıklamaları nedeniyle ceza verildiğini açıkladı.'Shaq' lakaplı, 26 numaralı formayı giyen oyuncu, hakemleri 'kontrol manyağı' olarak nitelendirmiş ve "Seyircinin 26 numarayı izlemeye geldiğini tahmin ediyorum. İnsanlar 26 numarayı izlemek için bu kadar para ödüyor." demişti.Shaq cezanın kendine tebliğ edilmesinin ardından soyunma odasını eğlenceli bir ortama çevirdi. Arkadaşlarına sarılan, yerlerde sürünen O'neal takım arkadaşı Semih Erden'e sarılıp "Selamün aleyküm baba" diyerek esprilerini sürdürdü.