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Spor

SHAQUILLE O'NEAL BASKETBOLU BIRAKIYOR MIAMI (A.A)

02 Haziran 2011 14:40

-SHAQUILLE O'NEAL BASKETBOLU BIRAKIYOR MIAMI (A.A) - 02.06.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız oyuncularından Shaquille O'Neal, basketbolu bırakacağını açıkladı. En son Boston Celtics forması giyen ''All-Star'' O'Neal, sosyal paylaşım ağı Twitter'da yayımladığı bir video ile 19 yıllık kariyerini sonlandıracağını belirtti. 2.16 metre boyunda ve 147 kilogram ağırlığında 39 yaşındaki basketbolcu, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 37 maçta yer alabilmişti.  NBA kariyeri 1992 yılında Orlando Magic'te başlayan ABD'li basketbolcu, daha sonra Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında forma giydi. 15 kez All Star seçilen O'Neal, Los Angeles Lakers ile 3, Miami Heat ile 1 kez şampiyonluk yaşadı. 1993'te ''Yılın Çaylağı'' seçilen tecrübeli basketbolcu, 3 kez NBA finallerinin ''En Değerli Oyuncusu (MVP)'' ödülüne layık görüldü. O'Neal, 19 yıllık kariyeri boyunca 23.7 sayı ve 10.9 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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