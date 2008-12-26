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Spor

Shaq'dan ilginç rekor!..

Shaquille O'neal, bugüne kadar oynadığı maçlarda toplam 5 bin serbest atış kaçırarak, lig tarihine geçti.

26 Aralık 2008 02:00

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ünlü pivot Shaquille O'neal, bugüne kadar oynadığı maçlarda toplam 5 bin serbest atış kaçırarak, lig tarihine geçti.

Phoenix Suns takımında oynayan O'neal, bu sabaha karşı yapılan San Antanio Spurs maçında 16 kez kullandığı serbest atışlarda 9 isabet buldu. O'neal kaçırdığı 7 serbest atış sonunda lig tarihinde 5 bin 805 tane serbest atış kaçıran Wild Chamberlian'dan sonra, NBA tarihinin en çok serbest atış kaçıran ikinci oyuncusu olarak tarihe geçti.

Tecrübeli pivot, Spurs karşılaşmasında 23 sayı ve 12 ribauntla oynayarak "double-double" yapmıştı.

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