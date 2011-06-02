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Spor

Shaq: Benden buraya kadar!

Shaquille O'Neal 19 yıllık kariyerine nokta koymanın vakti geldiğini açıkladı...

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Shaquille O'Neal 19 yıllık kariyerine nokta koymanın vakti geldiğini açıkladı.


1992'de Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi. Son takımı Boston Celtics'e gelinceye kadar 6 takımda oynadı. Celtics'te milli oyuncumuz Semih Erden'in en büyük destekçisi oldu, ona akıl hocalığı yaptı. Kariyerinin zirvesini şüphesiz Los Angeles Lakers takımında yaşadı. 4 kez şampiyon, 3 kez NBA finalleri MVP'si seçildi.  

Kısaca 'Shaq' olarak bilinen basketbolcunun hayranlarının gönlündeki yeri ise bambaşka. Renkli kişiliği, sıcaklığı, kendine özgü dansı ve benzeri özellikleriyle her takım taraftarının sevdiği bir isim haline geldi. 











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