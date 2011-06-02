Shaq: Benden buraya kadar!

T24

1992'de Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi. Son takımı Boston Celtics'e gelinceye kadar 6 takımda oynadı. Celtics'te milli oyuncumuz Semih Erden'in en büyük destekçisi oldu, ona akıl hocalığı yaptı. Kariyerinin zirvesini şüphesiz Los Angeles Lakers takımında yaşadı. 4 kez şampiyon, 3 kez NBA finalleri MVP'si seçildi.Kısaca 'Shaq' olarak bilinen basketbolcunun hayranlarının gönlündeki yeri ise bambaşka. Renkli kişiliği, sıcaklığı, kendine özgü dansı ve benzeri özellikleriyle her takım taraftarının sevdiği bir isim haline geldi.