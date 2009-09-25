Shaman için dansçı seçmeleri başlıyor

Shaman Dans Tiyatrosu, İstanbul temalı ‘7’ adlı yeni projede yer alacak dansçıları bünyesine katmak amacıyla dans seçmesi düzenliyor.



4 Ekim 14:00’da Taksim’deki Shaman Dans Stüdyolarında gerçekleştirilecek seçmelere dans dünyasından adaylar bekleniyor.



Her yıl düzenli olarak yapılan ve İstanbul dans ortamına hareketlilik getiren bu seçmelere 15-30 yaş aralığında, fiziği dans etmeye uygun herkes katılabilecek. Elemeler iki ayrı kategoride olup dans geçmişi olmayan, yeteneğine güvenen amatörler ve profesyonel olarak dansla ilgilenen kişiler arasında ayrı ayrı yapılacak.



2004 yılında kurulan Shaman Dans Tiyatrosu, 80 profesyonel dansçı, 15 müzisyen, 14 eğitmen, 10 koreograf, 4 sahne tasarımcısı, 2 ışık tasarımcısıyla Türkiye'de ve yurtdışında yaptığı gösterilerle Anadolu kültürünü dans ve müziğin evrensel diliyle tanıtıyor. Sahne sanatlarının bir bütün olduğu düşüncesinden hareketle bu alanların her birinde yetkin bir kadroyla çalışmakta olan Shaman Dans Tiyatrosu, Anadolu halk dansları, modern dans ve balenin yanı sıra dünya üzerindeki diğer halk danslarının da içinde yer aldığı birçok dans disiplininin buluşmasından oluşuyor.



Dünya çapında organizasyonlar için özel gösteriler oluşturarak, Türkiye' nin tanıtımına önemli katkılar sağlayan Shaman Dans Tiyatrosu, dansla ilgilenen ve dans etmek isteyen herkesi bekliyor.

