Shakira hukuk savaşını kazandı

Shakira, eski sevgilisiyle girdiği 100 milyon dolarlık tazminat davasından zaferle ayrıldı. Şarkıcının 10 yıllık eski sevgilisi De la Rua, Shakira'nın milyon dolarlık servetinde kendisinin de payı olduğunu öne sürerek, aralarında yaptıkları sözlü ortaklık anlaşması sonucu pop yıldızın Swiss banka hesabına erişim hakkı olduğunu savunmuştu.

Dünyanın takip ettiği olaylı dava, De la Rua'nın 2011 yılında Shakira’ya gönderdiği ve şarkıcının hiçbir şirketinde ortaklığının bulunmadığını kabul ettiği e-postanın kanıt olarak mahkemeye sunulmasıyla son buldu.

36 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda ‘De la Rua ile 2006 yılında evlilik öncesi anlaşma imzaladıklarını, anlaşmaya göre her iki tarafın da mal varlığının ve gelecekteki kazançlarının kendilerini ait olduğu’ ifadesinin yer aldığını belirtti.

Shakira'nın davayı kazanması sonucu, De la Rua'nın banka hesabına erişimi engellendi.