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Spor

Shakhtar maçına 4 gözaltı

Fenerbahçe-Shakhtar maçında olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe-Shakhtar maçında olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan hazırlık maçında çıkan olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.  



21 Temmuz'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maçın 67. dakikasında taraftarların sahaya girmesi üzerine maç yarıda kalmıştı. Karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus da seyirciler sahaya girince müsabakayı tatil etmişti. 

Şike soruşturmasından tutuklanan Aziz Yıldırım'la ilgili haberler yüzünden medyayı suçlayan taraftarlar, basın mensuplarına saldırmıştı. 

Shakhtar Donetsk maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye iki maç seyircisiz oynama ceza verilmişti.


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