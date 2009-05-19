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Spor

Shakhtar Donetsk, Avrupa'da 133. kez

19 Mayıs 2009 15:47


Shakhtar Donetsk, yarın Avrupa’da 133. maçına çıkıyor. Ukrayna ekibi bugüne kadar oynadığı 132 maçta 60 galibiyet, 22 beraberlik, 50 de yenilgi aldı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın yapılacak UEFA Kupası finalinde, Werder Bremen takımıyla karşılaşacak olan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, Avrupa kupalarında 133. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında ilk kez final oynayacak olan Shakhtar Donetsk, bugüne dek yaptığı 132 maçta 60 galibiyet, 22 beraberlik, 50 de yenilgi aldı. Ukrayna ekibi, Avrupa kupalarında 195 gol atarken, kalesinde 181 gol gördü.

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