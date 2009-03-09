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Kültür-Sanat

Shakespeare'in yeni portresi bulundu

Ünlü İngiliz edebiyatçı Shakespeare'in hayattayken yapılan tek portresi olduğu sanılan bir tablo, özel bir koleksiyonda ortaya çıktı

09 Mart 2009 02:00

Ünlü İngiliz edebiyatçı Shakespeare'in hayattayken yapılan tek portresi olduğu sanılan bir tablo, özel bir koleksiyonda ortaya çıktı

Yüz yıllardır Cobbe ailesi tarafından muhafaza edilen tablonun 1610'da, Shakespeare'in ölümünden 6 yıl önce yapıldığı sanılıyor. Tablonun bir sanat restoratörü olan Alec Cobbe'ye miras kaldığı belirtildi.

Shakespeare Vakfı Başkanı Stanley Wells, "Bu tablonun Shakespeare'in portresi olduğunun saptanması önemli bir tarihi gelişmedir. Bu yeni portre, yüksek kaliteye sahiptir" ifadesini kullandı.

Yeni portrenin, Shakespeare'in doğum günü olduğu sanılan 23 Nisanda, doğduğu yer olan Stratford-upon-Avon'da açılışı yapılacak bir sergide sanatseverlerle buluşacağı belirtiliyor.

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