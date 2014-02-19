'İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet' Kenter Tiyatrosu'nda!

Kanadalı yazar Anne-Marie MacDonald'ın Shakespeare'in tek boyutlu kadın karakterlerine yeni bir soluk üfleyen oyunu "İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet", tiyatroseverler ile buluşuyor.

Kenter Tiyatrosu, Shakespeare'in tek boyutlu kadın karakterlerine yeni bir soluk üfleyen “İyi Geceler Desdemona, Günaydın Juliet” oyununu Shakespeare'in 450'inci doğum gününde izleyici karşısına çıktı.

Oyun, Shakespeare'in en iyi bilinen iki tragedyası “Romeo ve Juliet” ile “Othello”yu bilinenden çok farklı bir bakış açısıyla yeniden yaratıyor. Ortaya müziklerinden kostümlerine, kurgusundan ışığına kadar zekice örülmüş muhteşem bir komedi çıkıyor.

Oyunun yazarı Ann-Marie MacDonald, Shakespeare'in kadın karakterlerini ön plana çıkararak; aşk, nefret, kıskançlık, öfke, ihanet, kullanılmışlık gibi duyguları trajikomik bir şekilde yorumluyor. “Romeo ve Juliet” ile “Othello”nun bu yeni yorumu, yaşamın keyifli ve dramatik yanlarını bir arada sunuyor.

Anadolu Efes'in katkılarıyla sahnelenen , toplumsal cinsiyet rollerini eğip büken, şiirsel bir dille yazılmış, zekice bir koşturmaca olan İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet Türkiye'de ilk defa Kent Oyuncuları farkıyla, Kenter Tiyatrosu'nda.

7 Mart Cuma 20:30 Kenter Tiyatrosu

8 Mart Ctesi 20:30 Kenter Tiyatrosu

9 Mart Pazar 15:00 Kenter Tiyatrosu

İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet

Yazan: Anne-Marie MacDonald

Çeviren: Balam Kenter

Yöneten: Kadriye Kenter

Anlatan: Yetkin Dikinciler

Oynayanlar: Kadriye Kenter, Ebru Soyuerden, Ozan AyhanSerkan Altıntaş, Osman Kot, Tuğçe Şartekin Karasu, Sinem Sarızayim

Müzik: Serpil Günseli

Kostüm: Sadık Kızılağaç

Kreatif Danışman: Uğur Babürhan

Aranjör: Uğur Cümbüşel

Stüdyo: Fikir Sanayi

Koreografi: Marina Gökçe

Işık: Cemal Baykal

Işık Tasarım Danışmanı: Ayşe Sedef Ayter

Dekor: Kenter Atölye

Mask ve Butaforlar: Cecile Alexandre

Grafik Tasarım: Şendoğan Yazıcı

Fotoğraflar: Emrah Nihat Erel

Biletler Kenter Tiyatrosu Gişesi & Biletix

İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet'e övgü:

Asit tribinde Stratford: işte MacDonald'ın baş döndürücü İyi Geceler Desdemona'sı burada yaşıyor. MacDonald külliyatın içinde neşeyle dolaşıyor... Bolca zeki gırgır. (The Village Voice)

Yazılmış en zekice oyunlardan biri. (Georgia Straight)

“Tam bir yetenek gösterisi. Muazzam nükte, nefes kesici kelime oyunları ve diz dövdüren müthiş komedi hamleleri.” (Ottawa Citizen)

Büyülü, curcunalı, ve akıllı bir komedi. (Pittsburgh Press)



Zeki, sivri ve eğlenceli. Bu oyun tiyatronun gördüğü en deli, en kafası karışık feminist yeniden yazımlardan biri, ve entelektüel olarak en tutkulusu. (The Globe and Mail)