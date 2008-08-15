Sğlam sonuçtan memnun

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UEFA Kupası 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımını deplasmanda 2-1 yenen Beşitaş'ta, teknik direktör Ertuğrul Sağlam maç sonrası düzenlediği basın toplantısında kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, ''2-1'lik sonuç deplasman takımı için iyi skor'' dedi.



Sağlam, Bosna Hersek'in öne çıkan bir takımı karşısında mücadele ettiklerini ifade ederek, ''Çok koşan, mücadele eden ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı galip geldik. Skor farklı olabilirdi. Ancak topa fazla hakim olamadık ve fazla top kaybı yaptık. Sonuçta kazandık. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Futbol anlamında yapmamız gereken çok şeyin olduğunu gördük'' diye konuştu.



Rövanş maçı için avantajlı bir skor elde ettiklerini dile getiren genç teknik adam, ''Bu avantajı koruyup ikinci maçta skoru daha ileriye götürerek, turu atlamak istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.



ENGİN: Rövanşa daha rahat çıkacağız

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Menajeri Sinan Engin ise son dakikada yenilen şansız golün morallerini bozduğunu belirterek, ''Siroki Brijeg küçümsenecek bir takım değil. Çok koşuyorlar. Ancak rövanş maçına daha rahat çıkacağız'' dedi.



Siroki Brijeg'in mahalle takımı olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını kaydeden Engin, ''İyi bir takım. Bizde bazı oyuncular oyuna ağırlığını koyamadı'' derken, ''Son vuruşlarda bir sıkıntı var mı?'' sorusunu ise ''Son vuruşlarda etkisiz bir durum var. Ancak aynı oyuncular oynayacak. Onlar da bunu giderecek'' diye yanıtladı.



DELGADO: Önemli olan kazanmaktı

Beşiktaşlı futbolcular da alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Siyah-beyazlı takımın ilk golünü atan kaptan Delgado, maçın bekledikleri gibi geçtiğini ifade ederek, ''Saha şartları zorladı, ama maçı kazandık. Önemli olan kazanmaktı. İkinci karşılaşma sahamızda olacak'' dedi.



Delgado, kaptan olarak ilk resmi maçına çıktığının hatırlatılması üzerine, ''Kaptanlık bandıyla sahaya çıkmak benim için çok büyük bir mutluluktu'' diye konuştu.



SİVOK: Mutluyuz

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Sivok ise mücadelede yüzde yüz performans gösteremediklerini dile getirerek, ''Bu normal bir durum. Sonuçta sezonun başındayız. Zemin şartları da iyi değildi. Buna rağmen İstanbul'a mutlu dönüyoruz'' ifadelerini kullandı.



Sivok savunmada görev yapacağı arkadaşlarıyla ilgili soruyu ise, ''Gol yememe konusunda savunmadaki iki kişiye değil, takımın geneline bakmak lazım. Takım iyi oynarsa gol yemeyiz'' yanıtnı verdi.







