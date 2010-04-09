SGK'yı dolandırdılar

T24-



Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yaklaşık iki yıl önce bazı eczacı, doktor ve ilaç firmaları mümessillerinin beraber hareket ederek sahte ve usulsüz düzenledikleri rapor ve reçetelerle SGK’yı dolandırdıklarını tespit etti. Bunun üzerine 27 ay süren "Beyaz Üçgen" adı verilen projeli bir çalışma başlatıldı.



Yapılan takip ve teknik çalışmanın ardından, 60 kişi göz altına alındı.



Gözaltına alınanların arasında biri tabip yarbay 14 doktor, üç eczane sahibi, altı eczane çalışanı, iki ilaç mümessili ve bir özel huzurevi müdürünün de bulunduğu bildirildi.



Gözaltına alınan kişilerle birlikte çok sayıda hasta raporu, reçete, sağlık karnesi, kimlik fotokopileri, kesilmiş ilaç kupürleri ele geçirildi.



Ankara Emniyeti'nde sorgulanan 60 zanlıdan 34’ü tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatı doğrultusunda emniyetten ayrılırken, suç örgütü mensubu olduğu iddia edilen 26 kişi sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.



Zanlıların yakınlarını hasta gibi göstererek gözaltına alınan doktorlara rapor düzenlettirdikleri ve pahalı ilaçlar yazdırdıkları kaydedildi. Zanlıların ayrıca huzurevinde kalan yaşlılara da reçetelerle astım, psikiyatri bozukluğu, şeker hastalığı gibi devam eden sahte hasta raporu oluşturdukları bildirildi.



Gözaltına alınan zanlıların, suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, sahte belge düzenlemek, kamu kurumunu dolandırmak yoluyla haksız kazanç elde etmek, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atmak, rüşvet almak-vermek iddialarıyla mahkemeye gönderildikleri vurgulandı.



Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan kişilerin yaptıkları iddia edilen yolsuzluğun 3-4 milyon TL arasında olduğunu tespit ettiklerini söyledi.