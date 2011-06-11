-SGK'YA YABANCI İLGİSİ ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başta Medula olmak üzere genel sağlık sisteminde uygulamaya geçirdiği teknolojik pek çok projesi ile model oldu. SGK'nın son dönemde geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu, uluslararası alanda da çeşitli ödüller kazanan projeleri, gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemde dünyanın dört bir yanından gelen konuklar, SGK'nın yeni uygulama ve projeleri hakkında bilgi aldı. Kurumun ziyaretçileri arasında Malezya, Bangladeş, Çin, Vietnam, Kırgızistan, Güney Kore ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin yetkilileri yer aldı. Bunun yanında, pek çok Avrupa ülkesinden yetkili de uluslararası platformlarda, yürütülen projelerle ilgili beğenilerini ifade etti. Kurumu son olarak, SGK'nın sağlık alanındaki deneyimlerinden ve reforma ilişkin tecrübelerinden faydalanmak isteyen Güney Kore Ulusal Sağlık Sigorta Şirketi Başkanı Cgung Hyung Gun başkanlığında 8 kişilik heyet ziyaret etti. Kurum Başkanı Emin Zararsız, ziyaret sırasında heyete, sosyal güvenlik alanındaki girişimleri, dönüşümleri ve reformları anlattı. Son 9-10 yılda yapılan değişikliklerle ülkenin bir çok konuda dünyaya örnek olabilecek materyalleri ortaya koyduğunu, son 6-7 yıl içerisinde yapılan büyük reformlarla ve genel sağlık sigortası sisteminin uygulanmaya konulmasıyla çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Zararsız, şu an ülkede yaşayan bütün nüfusun kapsama alındığı bir sağlık sistemi ve sağlık geri ödeme sisteminin yürürlükte olduğunu belirtti. Dünyada teknolojinin çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Zararsız, ''Konu insan sağlığı olunca bu teknolojik gelişmeleri ve değişimleri zamanında izleyebilmek ve ülkenin uygulama sistemine adapte edebilmek büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yıllarda hastalık olarak bilinmeyen bir çok şey sonradan hastalık olarak ortaya çıkabilmekte veya geçmiş yıllarda tedavisi mümkün olmayan bir çok hastalık tedavi edilebilir duruma gelmektedir. Dünyadaki bu hızlı gelişim ve çevre sorunları yeni hastalık türlerini ortaya çıkarabilmektedir. Bütün ülkelerde kendi vatandaşının sağlığını en iyi duruma getirebilmek için bir takım önlemler almaktadır'' dedi. Güney Kore Ulusal Sağlık Sigorta Şirketi Başkanı Cgung Hyung Gun da ulusal sigorta kuruluşu olarak ülke nüfusunun yüzde 97'sini kapsayacak şekilde uzun süreli sigorta programı uygulamaya başladıklarını ve özellikle 2008'den beri çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Daha sonra Güney Kore heyetine, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sunum yapıldı. Güney Kore heyeti de ülkedeki sosyal güvenlik sistemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.