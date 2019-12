-SGK'NIN PRİM ALACAĞI 47 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, kurumun prim alacağı aslı ve gecikme faizinin toplam 47 milyar olduğunu bildirdi. Zararsız, primde vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da ''SGK prim alacakları, gelir idaresinin tahsil ettiği ve vergi kanunlarından doğan alacaklar, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacaklar ve gümrük idaresinin alacaklarında hiç bir sıkıntı ve tartışma yok. Bunlar kesin olarak kapsama giriyor. Bir takım kamu alacaklarının da bu kapsama girip girmemesi konusuna sayın Başbakan karar verecek'' dedi. Zararsız, kuruma alınacak yeni sözleşmeli personel için düzenlenen kura çekimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik sorular üzerine Zararsız, şu an itibariyle bütün hazırlıkların tamam olduğunu, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve Gümrük Müsteşarlığının yaptığı çalışmalar sonunda taslak metnin ortaya çıktığını belirtti. Tartışmalı birkaç konu hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vermesinin beklendiğini ifade eden Zararsız, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan'a arz edilecek bu konular. Bu konularda Sayın Başbakan 'Kapsama girsin' derse onlar da kapsama girecek ve tasarı meclise sevk edilecek. Bizim kurum olarak prim alacağımızın aslı ve gecikme faizi toplam 47 milyar lira. En son 2008'deki yapılandırmada yüzde 51 başarı şansımız olmuş. Yüzde 50'nin üzerinden bir başarı şansı gerçekleşirse, bizim kurum olarak alacağımız geçen seferkinden çok daha fazla olur. Geçen sene tahsil ettiğimiz toplam rakam 7,5 milyar lira civarında. Bu sefer yapılandırmaya konu olan rakam, geçen seferkinden çok daha yüksek. Burada bir tahminde bulunmak çok yanlış. Çünkü yeniden yapılandırmanın yapıldığı bütün dönemlere bakıyoruz. Hemen hemen hepsinde netice itibariyle yapılandırılan rakamla tahsil edilen rakam arasında çok ciddi fark var ve hiç bir zaman yüzde 50'nin üzerine çıkmamış. Bir kez çıkılmış, o da 2008'de. Rakam söylemek doğru olmaz. Çünkü insanların ne tür bir davranış içerisine gireceğini bilmiyoruz.'' 47 milyar liralık alacağın yarısının esnafın borçlarından oluştuğunu söyleyen Zararsız, ''Diğer yarısı ise işverenlerin çalıştırdığı işçiler adına birikmiş prim borçları ve cezalardan oluşuyor. Dolayısıyla her ikisinin ödeme kabiliyeti biraz farklı olacaktır'' dedi. İşveren camiasının daha yüksek bir ödeme gerçekleştireceği beklentisinde olduğunu dile getiren Zararsız, esnaf kesiminde buna paralel bir gelişmenin olmayabileceğini söyledi. -YAPILANDIRMANIN KAPSAMI- Yapılandırmanın kapsamına ilişkin sorular üzerine Zararsız, şöyle konuştu: ''SGK prim alacakları, gelir idaresinin tahsil ettiği ve vergi kanunlarından doğan alacaklar, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacaklar ve gümrük idaresinin alacaklarında hiç bir sıkıntı ve tartışma yok. Bunlar kesin olarak kapsama giriyor. Onun haricinde bir takım kamu alacaklarının da bu kapsama girip girmemesi konusunda nihai kararın siyasetin en üst makamı olan sayın Başbakan tarafından verilmesi yönünde bir seçenek duruyor önümüzde. O da önümüzdeki günlerde sanıyorum sayın Başbakan'a arz edilecek. Sayın Başbakan'ın vereceği karar çerçevesinde tasarının o bölümü ya monte edilecek ya da çıkarılacak.'' -EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDENMESİ- Zararsız, emeklilere promosyon ödenmesi çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de konunun bankaların yetki alanında kaldığını söyledi. Zararsız, ''Bankaların konuya yaklaşımı nasıl şekillenir bilemiyorum. Biz elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Önce bütün bankaların ikinci adamlarıyla toplandık. Sonra birinci adamlarıyla bizzat ben toplantı yaptım. Bankaları razı etmek üzere her türlü imkanımızı masaya koyduk. Daha sonra da en çok emekli maaşını dağıtmış olduğumuz üç bankanın genel müdürü ile ayrıca görüştüm. Onlar kendilerinin bir matematik hesabı yapmaları gerektiğini, bunun sonucunda ortaya çıkan çerçevede bir şey yapılabileceğini söylediler. Fakat bize halen bir dönüşleri olmadı'' diye konuştu. Zararsız, ''Umut var mı?'' sorusuna karşılık, ''Bilmiyorum. Bankalara soracaksınız bu konudaki soruları. Biz elimizdeki bütün imkanları ortaya koyduk'' dedi.