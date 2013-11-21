SGK'nın 2 milyar lirası uçtu

Çeşitli suistimaller nedeniyle bu yılın ocak-eylül döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2 milyarın üzerinde gelir kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre kayıt dışı istihdam alanında 1,4 milyar TL, sigorta uygulamalarında ise 201 milyon prim kaybı yaşandı.

Zaman gazetesinden İsa Yazar'ın haberine göre, özel sağlık kuruluşları ve eczanelerin SGK’ya 478 milyon liralık usulsüz fatura çıkardığı da belirlendi. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan soruşturmalarda 3 bin 420 sahte sigortalı tespit edildi. Bin 162 kişi için cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. SGK denetmenleri ve müfettişler tarafından yapılan denetimlerde 60 bin 625 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 6 bin 624 kaçak işyeri tespit edildi. 30 bin kişinin de sigortasız çalıştığı belirlendi. Yapılan denetimler sonucu SGK’nın 2,5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

SGK için belediyelerden alacakları da önemli bir sorun. Pek çok belediye, prim borçlarını ödemiyor. Kurumun bin 741 belediyeden 2 milyar 863 milyon liralık alacağı bulunuyor. Bu alacaklar için SGK, belediyelere yazı gönderecek. Uzmanlara göre ise belediyelere ‘borcunu öde’ diye yazı göndermek ‘iş yapmış gözükmekten öte bir anlam taşımıyor’. Bu yöntemin sonuç vermesi beklenmiyor. SGK’nın 185 spor kulübünden de 101 milyon TL alacağı bulunuyor.

İş kazaları Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bakanlık kayıtlarına göre bu yıl 3 bin iş kazasının soruşturması tamamlandı. İş kazası vakalarında bin 221 işverenin sorumlu olduğu tespit edildi. Buna göre her üç kazadan biri, işverenin gerekli şartları sağlamadığı için veya eksiği bulunduğu için yaşandı.

Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2013 yılında yaptığı teftişlerde 397 işyerinde çocuk işçi çalıştırıldığını belirledi. Aynı zamanda 1 milyon 591 bin 258 işçi ile 2 bin 907 çırak ve 2 bin 656 stajyere ulaşıldı. İş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden yapılan teftişler sonucunda 4 bin 621 işyerine toplam 59 milyon 362 bin 173 lira idari para cezası kesildi.

Bu arada kadroya geçirildiği için maaşları 600 TL düşen iş ve meslek danışmanlarının mağduriyeti giderilecek. Meclis gündemine gelecek bir torba yasaya konacak bir madde ile bu kişilerin maaşlarındaki düşüş engellenecek.