SGK'lılar da kapsamda; robotla diz ve kalça protezi ameliyatları Türkiye'de

Diz ve kalça protezi ameliyatlarında hata payı, ağrı ve iyileşme süresini minimuma indiren robotik cerrahi yöntem Türkiye’de. SGK’lı hastaları da kapsayan ameliyatlar Bursa’da başladı. Robotik cerrahi çalışmalarını ABD’de tamamlayan Dr. Kayhan Turan, “Robotik diz cerrahisinin en önemli özelliği, hata payını 0,1 mm gibi minimuma indirmesidir; hatta cerrahın hata yapmasına izin vermez de diyebiliriz” dedi.

40 yaş üstü çok sayıda insan, diz ağrıları, kalça ağrıları, yürüme, diz çökme sorunları yaşıyor. Kalça veya diz protezinden başka seçenek olmaması durumunda ameliyatlardaki hata payı ve ameliyat sonrası zorlu süreç büyük önem kazanıyor.

Dünyada diz ve kalça ameliyatlarında gelinen en ileri noktayı ifade eden robotik cerrahi, hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecini de daha kısa, daha ağrısız ve daha kaliteli hale getiriyor.

Şu anda Türkiye’de robotik yöntemle hem kalça, hem de diz protezi ameliyatlarının gerçekleştirildiği tek il olan Bursa’da, bu operasyonlar SGK anlaşmasıyla da yapılabiliyor. Robotik protez ameliyatlarının SGK anlaşmalı olarak yapılabilmesi, dar gelirli hastaların da yüksek standarttaki bu yöntemden faydalanmasını sağlıyor. İstanbul’da da bir özel hastanede diz alanında robotik cerrahi yöntemi uygulanıyor.

Klasik ameliyatlara göre avantajları

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da ilk kez N.K. adlı SGK’lı bir hastaya robotla diz protezi takıldı.

Robotik cerrahi çalışmalarını Amerika’da tamamlayan Uzm. Dr. Kayhan Turan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta, aynı gün taburcu oldu. Bu oprasyon sonrası robotik olarak yapılan ameliyat sayısı şimdiden 15’i buldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kayhan Turan, bu teknikle ameliyatın, klasik protez ameliyatlarına göre avantajlarını şöyle sıralıyor:

- Protez ameliyatlarının başarılı olması için protezin diz eklemine doğru yerleştirilmesi çok önemlidir. Protezin elle yerleştirildiği klasik ameliyatlarda doktorun deneyim ve becerisine bağlı olarak hata payı artar ya da azalır. Robotik diz cerrahisinin en önemli özelliği, hata payını 0,1 mm gibi minimuma indirmesidir; hatta cerrahın hata yapmasına izin vermez de diyebiliriz.

- Bu yöntemde önce hastanın dizinin 3 boyutlu haritası bilgisayara yüklenir ve hassas dijital ölçümlerle özel hazırlanan, kemik yapısına çok benzeyen protezin hastaya en uygun, en ideal şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

- Ayrıca, eklemin sadece sorunlu kısmının yenilenmesine olanak tanıdığı için sağlıklı doku ve kemiği korumuş oluyor.



- Klasik ameliyatlara oranla daha küçük kesi yeterli olduğundan kan kaybı da daha az, iyileşme süresi çok daha hızlı, ağrı da daha az olur.



- Protezin hastaya en uygun şekilde yerleştirilmesi sayesinde ameliyat sonrası dizlerin tam bükülebilmesi de mümkün olur. Bu da hastanın dizini daha doğal hissetmesini, günlük yaşama ve aktivitelere kolay dönüş yapmasını sağlar.